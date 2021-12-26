Bursa'da lise öğrencileri öğrenciler keçi sağıp, tavuk bakıyor - Haberler
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Bursa'da lise öğrencileri öğrenciler keçi sağıp, tavuk bakıyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Bursa'da lise öğrencileri öğrenciler keçi sağıp, tavuk bakıyor Okulda kurulan fabrikada zeytin yağı sıkıp, reçel yapıyorlar Bursa'da lise öğrencileri, okullarında keçi sağıp, yumurta üretimi yapıyor.

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BURSA (İHA) - Bursa'da lise öğrencileri öğrenciler keçi sağıp, tavuk bakıyor

Okulda kurulan fabrikada zeytin yağı sıkıp, reçel yapıyorlar

BURSA - Bursa'da lise öğrencileri, okullarında keçi sağıp, yumurta üretimi yapıyor. Bununla yetinmeyen öğrenciler, okulda kurulan fabrikada zeytinyağı sıkıp reçel de yapıyor.

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında eğitim görürken, hayvan ve gıda üretiminin tüm pratik aşamalarını öğreniyor. Okulun bahçesinde bulunan kümes ve ağıllarda öğrenciler tavuk besleyerek yumurta üretiyor. Ayrıca keçileri sağarak pratik kazanıyor. Bununla yetinmeyen öğrenciler, okulda bulunan makinelerle zeytinden yağ çıkarmayı da öğreniyor. Ayrıca öğrenciler, okulda bulunan makinelerde reçel üretimi de yaparak hem pratik kazanıyor, hem de uygulamalı ders yapıyor. Bu okuldan mezun olan öğrenciler iş hayatına tecrübeli olarak başlıyor.

Okullarında üretim yaptıklarını ifade eden Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Burada keçi sağıyoruz. Tavukları besleyip, yumurta üretimini öğreniyoruz. Okulumuzda bulunan zeytin yağı çıkartma makinesinde yağı üretimi yapıyoruz. Ayrıca özel makinelerde reçel yapıyoruz. Burada yaptığımız pratiklerle okuldan mezun olduktan sonra işi öğrenmiş oluyoruz. İş hayatına başladığımız hiç zorluk çekmeyeceğiz. Burada beslediğimiz tavuklardan yumurta alıyoruz. Bu yumurtaları ana okullara satıyoruz. Bölümümüzle alakalı her şeyi hem teorik, hem de pratik olarak öğrenip mezun olacağız" dedi.

Bursa'da lise öğrencileri öğrenciler keçi sağıp, tavuk bakıyor

Bursa'da lise öğrencileri öğrenciler keçi sağıp, tavuk bakıyor

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İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Son Dakika Haberleri

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