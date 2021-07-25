Bursa'da leylek yavruları cami kubbesindeki yuvalarında sağlık kontrolünden geçirildi
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Bursa'da leylek yavruları cami kubbesindeki yuvalarında sağlık kontrolünden geçirildi

Bursa'da leylek yavruları cami kubbesindeki yuvalarında sağlık kontrolünden geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir caminin kubbesindeki yuvada bulunan leylek yavruları, Osmangazi Belediyesinde görevli veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir caminin kubbesindeki yuvada bulunan leylek yavruları, Osmangazi Belediyesinde görevli veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Osmangazi İlçe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı'dan günümüze kalan leylek hastanesi "Gurabahane-i Laklakan"ın bulunduğu ilçede, belediye ekipleri, Yenibağlar Mahallesi Hak Resullallah Camisi'nin kubbesindeki yuvada barınan 3 leylek yavrusundan birinin kanadındaki sorun nedeniyle uçamadığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, itfaiyenin desteğiyle yuvanın bulunduğu cami kubbesine çıkmak için hazırlık yaptı.

Koruyucu kıyafetleri giyerek itfaiyenin yardımıyla yuvaya ulaşan, belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Kadir Özdemir, leylek yavrularının kanatlarını ve eklemlerini kontrol etti.

Özdemir, söz konusu yavruların sağlıklı olduğunu ve henüz uçma çağına gelmediklerini tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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