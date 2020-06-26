Bursa'da, levye ve satırlı kavga kamerada
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Bursa'da, levye ve satırlı kavga kamerada

Bursa'da, levye ve satırlı kavga kameradaBursa'da, iki grup arasında çıkan levye ve satırlı kavga, olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

26.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:23

Bursa'da, levye ve satırlı kavga kamerada

Bursa'da, iki grup arasında çıkan levye ve satırlı kavga, olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Oranize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) meydana geldi. Trafikte, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede levye ve satırların kullandığı kavgaya dönüşünce taraflardan biri, karşı tarafın kamyonetinin camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar, polis ekipleri gelmeden olay yerinden uzaklaştı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar ise, bölgeden otomobiliyle geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, taraflardan birinin elinde levye ve sopa görülürken diğer bir kişinin elinde de satır görüntülendi. Tarafların birbirine levye ve satırla saldırma anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da, levye ve satırlı kavga kamerada

Kaynak: DHA

Manşet

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