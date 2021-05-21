Bursa'da kuyuya düşen çakal ekipler tarafından kurtarıldı
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Bursa'da kuyuya düşen çakal ekipler tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kuyuya düşen çakal ekipler tarafından kurtarıldı Bursa'nın İznik İlçesi Çiçekli Mahallesi'nde yaklaşık 12 metre derinlikteki kullanılmayan su kuyusuna düşen çakal İznik Belediyesi İtfaiye ve Veteriner Sağlık İşleri'nin ortak operasyonuyla 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur...

Bursa'da kuyuya düşen çakal ekipler tarafından kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın İznik İlçesi Çiçekli Mahallesi'nde yaklaşık 12 metre derinlikteki kullanılmayan su kuyusuna düşen çakal İznik Belediyesi İtfaiye ve Veteriner Sağlık İşleri'nin ortak operasyonuyla 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldığı kuyudan kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay geçtiğimiz gün sonra saat 16.00 saatlerinde Bursa'nın İznik İlçesi'ne bağlı Çiçekli Mahallesi'nde tarım arazisinde meydana geldi. Tarla sahibinin 12 metre derinlikteki kullanılmayan su kuyusuna düşmüş olan çakalı görmesi üzerine İznik İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kuyuda mahsur kalan Çakal'ın kurtarılması için itfaiye ekiplerinin İznik Belediyesi Veteriner ve Sağlık İşleri'ne haber verildi. Ekiplerin olay yerine gelmesi üzerine 2 saatlik çalışmayla tarladaki 12 metrelik su kuyusuna halatlarla inildi ve çakal iğneyle sakinleştirerek alındı. Gerekli kontroller ve tedavisi yapılan çakal doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bursa'da kuyuya düşen çakal ekipler tarafından kurtarıldı
Bursa'da kuyuya düşen çakal ekipler tarafından kurtarıldı
Bursa'da kuyuya düşen çakal ekipler tarafından kurtarıldı
Bursa'da kuyuya düşen çakal ekipler tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay

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