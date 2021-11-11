Kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan şüpheli İstanbul'da yakalandı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kuyumcudan silah tehdidiyle 100 bin lira değerinde altın alan şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen 3 kişi İstanbul'da yakalandı.

Barbaros Mahallesi'ndeki kuyumcuya sabah gelerek iş yeri çalışanı S.K'ya silah doğrultup çok sayıda altın ile bazı imitasyon bilezikleri çalan şüpheliyi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin K.İ. (24) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Zanlının, soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını, buradan ticari taksiye binerek Yalova'ya, oradan da İstanbul'a gittiğini belirleyen ekipler, çalışmayı bu yönde genişletti.

Bursa polisi, Kartal ilçesinde boş bir fabrikada saklandığı tespit ettiği K.İ'yi soygundan 6 saat sonra silah ve çaldığı altınlarla yakaladı.

Şüphelinin kaçışına yardım ettiği öne sürülen F.B. (49), B.P. (47) ve M.Y.P. (19) aynı fabrikada gözaltına alındı.

Bursa'ya getirilen 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada soygun, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüpheli K.İ'nin yarısı açık olan kepenkten içeriye girdiği, ardından iş yeri çalışanı S.K'yi tehdit ederek kasadan aldığı altınları çantaya doldurup kaçtığı görülüyor.