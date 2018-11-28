Bursa'da Kuyumcuya Soygun Girişimi
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Bursa'da Kuyumcuya Soygun Girişimi

Bursa'da kuyumcuyu giren hırsızlar çelik kasayı götürmeye çalışırken fark edildiklerini anlayınca kaçtı.

Bursa'da Kuyumcuya Soygun Girişimi

Bursa'da kuyumcuyu giren hırsızlar çelik kasayı götürmeye çalışırken fark edildiklerini anlayınca kaçtı.

Alınan bilgiye göre, yüzleri maskeli 4 kişi, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde Levent Kaya'ya ait kuyumcuya yanı başında bulunan manavdan girmek istedi.

Bunda başarılı olamayan şüpheliler, daha sonra kuyumcu kepenklerinin kilitlerini levyeyle kırarak içeri girdi. Altınların bulunduğu kasayı yanında getirdikleri çekçekle götürmek isterken fark edilen şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine kuyumcuya gelen polis soruşturma başlattı.

Bu arada hırsızlık anı kuyumcu dükkanında bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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