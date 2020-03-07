Bursa'da kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

07.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

İnegöl Kuyumcular Çarşısı'na gelen 3 kişi, farklı kuyumculara girerek altın satmak istedi.

Altınların sahte olduğunu fark eden esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.E, A.A, ve Y.E'yi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında 20 sahte altın ile 50 bin Türk lirası ele geçirildi.

Mudanya ve Gemlik ilçelerinde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA