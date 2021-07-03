Bursa'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Bursa'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden başlayan sağanak nedeniyle Umurbey Mahallesi yolunun Sarı Konaklar mevkiinde çökme yaşandı.

Olay yerine giden Gemlik Belediyesi ekipleri, yolu hafriyat toprağı ile dolduruyor.

Öte yandan, yoğun yağış sonrasında Umurbey Mezarlığı'nı su bastı.

Bazı mahalleler ve yollarda büyük su birikintileri oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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