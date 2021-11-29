270 yıllık çınar ağacı kuvvetli lodos sebebiyle devrildi

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da kuvvetli lodos, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi ile çevre ilçelerde dün akşam başlayan lodos etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.

Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde bir binanın çatısı uçarak Muammer Sencer Polis Merkezi yanında tramvay durağındaki tellerin üzerine düştü. Bu sırada durakta bulunan tramvay olaydan zarar görmedi.

Durakta ve hatta hasara yol açan olayın ardından ekipler, çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

Bölgede tramvay seferleri ise geçici olarak durduruldu.

Kestel ilçesi Cuma Caddesi'nde 270 yıllık olduğu bilinen çınar ağacı kuvvetli lodos sebebiyle devrildi.

Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, kısmen yolu kapattı. Belediye ekipleri, ağacı vinç yardımıyla kaldırdı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, en kısa sürede aynı bölgeye çınar ağacı dikeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Anadolujet firmasına ait TK 7577 sefer sayılı Trabzon-Bursa uçağı, kuvvetli lodos yüzünden Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamayınca Ankara'ya yönlendirildi.

AA / Nuran Bıçak - Son Dakika Haberleri

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