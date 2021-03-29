Bursa'da kütüphanedeki gençlere "sürpriz" müzik dinletisi sunuldu

Bursa'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla kütüphanede bulunan gençlere müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Bursa'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla kütüphanede bulunan gençlere müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi'ndeki İl Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlikte, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer tarafından organize edilen müzik grubu, kitap okuyan gençlerin olduğu salona girdi.

Ekibin müzik dinletisi karşısında şaşkınlık yaşayan gençler bir süre sonra kendilerini müziğin ritmine bıraktı. Müzik grubunun mini konseri, gençlerden alkış aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, yaptığı açıklamada, 57. Kütüphane Haftası'nın açılışını gerçekleştirmek adına böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Halk kütüphanesinde gençlere bir sürpriz yapmak istediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Sizler yaklaşık 1 yıldır pandemiye rağmen kütüphaneleri boş bırakmadınız. Çalışmak için fırsatlar aradınız. Biz de sizi bugün kütüphanemizde biraz eğlendirmek, müzik, sanat ve kitabı birleştirmek adına böyle bir etkinlik yaptık. Kütüphane Haftası'nın hayırlı olmasını diliyorum. Çalışanlar olarak sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Burası ne kadar çok şenlenirse geleceğimiz o kadar güçlü olur."

Özer, konuşmasının ardından kütüphanede bulunanlara kitap hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca