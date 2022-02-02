Bursa'da kütük yüklü kamyon alevlere teslim oldu

BURSA (İHA) - Bursa'da otoyolda seyir halindeki giden kamyon bir anda alev aldı. Kütük yüklü kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bursa otobanı Mudanya Geçit Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kütük yüklü kamyondan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan kamyondaki yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar kameralara yansıdı. - BURSA