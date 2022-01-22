Bursa'da kuruyemişçiye giren hırsızlar, 30 bin liralık sigarayı çalıp kayıplara karıştı Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı Bursa'da bir kuruyemiş dükkanına giren hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lirayı bulan sigarayı alarak kayıplara karıştı.

BURSA (İHA) - Bursa'da kuruyemişçiye giren hırsızlar, 30 bin liralık sigarayı çalıp kayıplara karıştı

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da bir kuruyemiş dükkanına giren hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lirayı bulan sigarayı alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece sabaha karşı, Millet Mahallesinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydan geldi. İddiaya göre, sabaha karşı dükkana gelen hırsızlar, etrafı kolaçan ettikten sonra kapıyı açıp içeri girdi. Tezgahın üstünde bulunan sigaraları kasaya dolduran hırsızlar, daha sonra ortadan kayboldu. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sabah saatlerinde dükkanını açmaya gelen iş yeri sahibi, hırsız girdiğini fark ederek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından eşkalini belirledikleri iki hırsızı arıyor.