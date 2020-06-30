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Bursa'da kurulu firma İngiltere'ye karavan ihracatının kapılarını açtı

Bursa'da 7 yıldır karavan üreten firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "izole tatil"e ilginin arttığı bu dönemde İngiltere'ye ihracata başladı.

Bursa'da kurulu firma İngiltere'ye karavan ihracatının kapılarını açtı
30.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:26

Bursa'da 7 yıldır karavan üreten firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "izole tatil"e ilginin arttığı bu dönemde İngiltere'ye ihracata başladı.

Viya Karavan Genel Müdürü Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013'ten bu yana faaliyet gösterdikleri sektörde aldıkları eğitimler ve Ar-Ge çalışmalarıyla en iyi karavanları üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Avrupa'ya eşdeğer karavanlar üretmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Taşkın, "Yakın bir zamanda da çekme karavan üretimine başlayacağız. Salgın sürecinde karavancılığa ilgi arttı. İnsanlar artık izole tatil istiyorlar. Karavan da izole tatile bir alternatif. Karavancılık Türkiye'de talep gören bir sektördü, salgın dolayısıyla talep ve ilgi daha da artmaya başladı." dedi.

Taşkın, salgından ekonomik anlamda bütün ülkelerin etkilendiğine işaret ederek, bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden birinin, Türkiye'ye döviz getirmek olduğunu söyledi. Taşkın, "Bunun için çaba gösteriyoruz. Bu yıl İngiltere'ye karavan ihraç etmeye başladık. İlk arabamız gitti. Bundan sonra daha çok karavan üretip daha fazla ihracat yapmayı ve daha fazla dövizi ülkemize kazandırmaya çalışacağız. Bu da bizim için yeni ve önemli bir gelişme." diye konuştu.

"Yurt dışında küçük karavanlar daha çok ilgi görüyor"

Yurt dışında son dönemde küçük karavanların daha çok ilgi gördüğünü aktaran Taşkın, şöyle devam etti:

"Transporter, Vito gibi araçların karavan versiyonlarını tercih etmeye başladılar. Hatta daha küçüklerini de talep ediyorlar. İngiltere'ye ilk sevkiyatımızı Transporter bir araçla yaptık. Üstü açılan bir karavan modeli geliştirdik. Hatta Türkiye'de de bir proje yürütüyoruz; daha küçük bir aracı karavana dönüştürmeye çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Araç küçüldükçe fiyat düşecek, fiyat düştükçe de ulaşılabilirlik artacaktır. Daha çok insan karavan sahibi olsun diye projeler geliştiriyoruz. İngiltere'ye ihraç edeceğimiz ikinci aracımız da küçük sınıf bir araç. 1 yıl sonunda çekme karavan ve bir büyük boy yani comfort denilen 15 metreküp hacimli karavan ihraç etmeye başlayacağız."

Hüseyin Taşkın, karavanlarındaki elektrikli cihazların enerji ihtiyacının aracın üzerine konulan paneller sayesinde güneşten temin edildiğini belirtti.

Bu araçlardaki elektrikli cihazların 12 voltla çalıştığı bilgisini veren Taşkın, "Karavanın atık suyu da depoda toplanıyor ve boşaltım noktalarına boşaltılıyor. Bunlar bir karavanın olmazsa olmazı. Su ve elektrik sistemine çok dikkat ediyoruz. Araçlarda yalıtım değerimiz çok yüksek. Gerçekten işçilik olarak Avrupa'dan daha iyi işler yapıyoruz. Yaptığımız işleri yabancılar da çok beğeniyor." dedi.

"Avrupa'nın karavan üretim üssü haline gelebiliriz"

Taşkın, Türkiye'de sıfır model bir araç karavana dönüştürüldüğünde ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisi'nin çok yüksek olduğunu belirterek, bu oranın düşürülmesini istedi. Taşkın, şunları kaydetti:

"Yurt dışına karavan yapılacaksa 'Araç, Türkiye'ye getirilip karavana dönüştürülsün, tekrar yurt dışına gönderilsin.' diyenler oluyor. Aracı buraya getirip karavana dönüştürdükten sonra tekrar gönderdim. Benim nakliyem iki katı oldu. Bu durumda Avrupa'daki rakibimle mücadele edemem. Türkiye'de bu iş geliştiğinde ben de otomotiv fabrikalarından yüzlerce sıfır araç çekeceğim. Sıfır karavan yapıp Avrupa'daki fuarlara götüreceğim. Orada gösterip belki daha çok araç satacağım. Türkiye'de birçok irili ufaklı karavan üreticisi var. Normların da gelişmesiyle üreticiler norma uyarak üretim yapacak. Doğru karavanlar üretmeye başlayıp Avrupa'nın karavan üretim üssü haline geleceğimize kesinlikle inanıyorum."

Kaynak: AA

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