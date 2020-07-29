Bursa'da kurulan uçuş okulunda pilot eğitimleri ağustosta başlayacak Bursa merkezli Gökçen Grubuna bağlı BPlas şirketince satın alınan Alman uçak firması Aquila tarafından üretilen uçakların kullanılacağı pilot eğitimleri gelecek ay başlayacak.

Bursa merkezli Gökçen Grubuna bağlı BPlas şirketince satın alınan Alman uçak firması Aquila tarafından üretilen uçakların kullanılacağı pilot eğitimleri gelecek ay başlayacak.

Gökçen Grubundan yapılan açıklamaya göre, Bursalı iş insanı Celal Gökçen'in sahibi olduğu firmanın "mükemmel tasarım ödüllü" uçakları, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki uçuş okuluna indi.

Türkiye'de yerli uçak üretme hedefi için 2021 yılını öngören grup, sahibi olduğu Bursa Uzay ve Havacılık Şirketinin bünyesinde Fenix Havacılık AŞ'yi büyük hisse ile satın aldı. Fenix Havacılık ile uçuş filosunda kapsamlı olarak eğitim süreci şekillendirilecek. Gelecek ay başlayacak eğitimlere 85 pilot adayı kayıt yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BPlas Üst Yöneticisi Celal Gökçen, yerli uçağı Bursa'da üretmek için zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Diğer yandan Fenix Havacılık adıyla uçuş okulunun eğitim sürecini başlatıp ilk eğitim uçaklarını karşıladıklarını aktaran Gökçen, "Almanya ve Yenişehir'de olmak üzere uçuş okulunu iki ayakta kurduğumuz organizasyonla yöneteceğiz. Bizim uçaklarımız alanının en iyi eğitim uçakları. Özellikle de bu yüzden ayrıca mutluyum. Bursa Uzay ve Havacılık Şirketi ile yola çıkıldı, şimdi buradaki uçuş okulunda eğitim verilmesi için Fenix Havacılık ile beraber yürüyeceğiz. Burası profesyonel bir pilot yetiştirme merkezi olacak. Bizler ise hayalimizi gerçekleştirmiş olacağız. Fenix, bizim dışımızda mevcut bir havacılık şirketi. Bilgi, birikim ve tecrübeleri ile beraber bizim devreye girme şansımız çok daha hızlı oldu. Dolayısıyla bu sinerji beni son derece mutlu etti." diye konuştu.

Gökçen, Aquila ile ilgili son yatırım süreçlerine de değindi.

Yılda 20 ila 24 uçak ürettiklerinin bilgisini veren Gökçen, "Şu anda Türkiye'deki imalatımız için gerekli adımları attık. Üretimin buraya nasıl getirileceğini bir plan dahilinde düşünüyoruz ancak şu an bile bu sene imalat siparişlerimiz dolu. Önümüzdeki sene için siparişleri aldık bile. Dolayısıyla aralıksız üretimimiz de sürüyor. Üretim sürecini kısmen ve sonra tamamen buraya getireceğiz. Diğer yandan 4 kişilik uçak heyecanımız da sürüyor, önümüzdeki Almanya uçak fuarında sergileyeceğiz. Turbo motorlu üretimimiz için de sertifikasyon süreci bitti, imalatı başladı." ifadelerini kullandı.

Yılda yaklaşık 250 pilot yetiştirmeyi hedefliyorlar

Fenix Havacılık AŞ Genel Müdürü İbrahim Gökçe de Aquila ve Celal Gökçen'in grubuyla birleşmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Gökçe, Fenix'in Türkiye'deki sayılı uçuş okullarından olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filomuzu Aquila uçaklarımızla güçlendiriyoruz. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan hava yollarına yönelik pilotların yetiştirilmesinde lider bir kurum olmak adına bu işe başladık. Toplamda Türkiye'nin pilot ihtiyacını karşılamak adına yani yıllık yaklaşık 200-250 pilota yakın bir pilot yetiştirme kapasitesine ulaşmak istiyoruz; hedefimiz bu. Onları en iyi şekilde Bursa Yenişehir tesislerimizde yetiştirerek hava yollarına kazandırmak ve Türkiye'deki sayılı hava yollarında istihdam yaratmak istiyoruz."

Bursa Uzay ve Havacılık Şirketi İş Geliştirme Koordinatörü Hayrettin Topel ise "Burası aslında hem BPlas'ın Bursa'da olması nedeniyle uçakların aslında üssü gibi, merkezi gibi bir konuma da sahip olacak. İki hangarlık alanda kombine bir tesis var. Sadece uçuş okulu değil aynı zamanda hem uçuş okulu hem bakım merkezi bir arada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Topel, yetiştirecekleri pilotların uzak mesafelere uçuş yapabileceğini, yüksek irtifalarda uçak kullanabileceğini belirtti.

Almanya'daki bakım ekibinin donanımlı personelden oluştuğunu bildiren Topel, "Onun burada da bir şubesini açacağız. 28-29 değişik marka ve modelde uçağın bakım yetkisine sahip bu merkez, bize çok daha fazla ve farklı bir iş hacmi de yaratacak." dedi.

Kaynak: AA