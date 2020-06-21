Bursa'da kurs merkezinde sınıfta tüfekle ateş açan genç gözaltına alındı
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Bursa'da kurs merkezinde sınıfta tüfekle ateş açan genç gözaltına alındı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kurs merkezinde sınıfta pompalı tüfekle ateş açan kursiyer gözaltına alındı.

Bursa'da kurs merkezinde sınıfta tüfekle ateş açan genç gözaltına alındı
21.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:13

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kurs merkezinde sınıfta pompalı tüfekle ateş açan kursiyer gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İntizam Mahallesi Altıparmak Caddesi'ndeki yabancı dil eğitimi verilen kurs merkezinde kursiyer Ferhat T. (18), büyük bir çantayla sınıfa girdi.

Ferhat T'nin ders arasında çantasından pompalı tüfek çıkardığını gören kursiyerler, panikleyip koşarak binadan dışarı çıktı.

Sınıfta yalnız kalan genç, pompalı tüfekle tavana doğru tek el ateş açtı. Silah sesini duyanlar, korkuyla binayı tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat T'yi gözaltına alarak pompalı tüfeğe el koydu.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ferhat T, polis merkezine götürüldü.

Kurs merkezinin karşısındaki Altıparmak Taksi Durağı'nda çalışan taksici Osman Bakış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durakta otururken kuvvetli ses işittiğini söyledi.

Sesin ardından kurs merkezinin kapısından çocukların koşuşmaya başladığını ifade eden Bakış, "Biri geldi, ağlayarak sarıldı ve 'Ağabey içeride biri silah sıktı.' dedi. Çocuklar, taksi durağına sığındı, arkasına saklandı. Sonra yabancı dil merkezinin otomatik kapısını hemen kapattılar. Hemen 155'i aradım. Polisler geldi, içeri girdi. Önce çocuk teslim olmamış, kısa bir süre sonra polisler çocuğu gözaltına almış. Yaralı falan yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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