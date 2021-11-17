Bursa'da kurduğu iskeleden düşen usta yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda onarım yaptığı apartmanın ikinci katından düşen usta yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda onarım yaptığı apartmanın ikinci katından düşen usta yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl Süleymaniye Mahallesi Bekir Alemdar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. İnşaat ustası Alihan Rüstem (53), apartmanın 2. katına kurduğu iskele üzerinde çalışırken dengesini kaybetti. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen usta yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA