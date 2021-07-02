Bursa'da kurban için yetiştirilen 1 ton 250 kilogramlık boğa 40 bin liradan satışa sunuldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, "Şampiyon" adlı 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğa, 40 bin liraya alıcı bekliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, "Şampiyon" adlı 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğa, 40 bin liraya alıcı bekliyor.

İlçedeki bir çiftlikte yetiştirilen 3 yaşındaki boğa, iri cüssesiyle görenleri şaşırtıyor. Çiftlik sahiplerince özenle beslenerek kurban için hazırlanan boğa, 40 bin liradan satışa sunuldu.

Çiftlik sahibi Serkan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şarole cinsi boğayı 1 yaşından beri beslediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son tartımında 1,25 ton geldi. Danamız bileğine kadar kendini doldurdu. Günlük 2 el arabası arpa ve mısır ile 2 balya da saman yiyor. Özenle baktık ve bugünlere getirdik. Bu hayvanı herkesin görmesini istedik. Bizim çiftliğimiz içinde güzel emeklerimizin karşılığını veren bir hayvan oldu. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kurbanı kabul olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan