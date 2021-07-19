Kaçan boğa, zor anlar yaşattı

BURSA'da Kurban Bayramı öncesi bağlı olduğu bahçeden kaçan boğa, yaklaşık 45 dakikalık kovalamacayla yakalandı.

BURSA'da Kurban Bayramı öncesi bağlı olduğu bahçeden kaçan boğa, yaklaşık 45 dakikalık kovalamacayla yakalandı. Kovalamaca sırasında boğa, kendisini yakalamaya çalışanlardan birini yere düşürdü.

Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bağlı olduğu bahçeden kaçan kurbanlık boğa ile kamyonetle peşine düşen sahibi arasında uzun süre ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 45 dakikalık kovalamacanın ardından boğanın girdiği sokağın çıkışı kamyonetle kapatıldı. Araçtan inenler boğayı yakalamaya çalıştı. Ancak hayvan, bu sırada bir kişiyi yere düşürdü. Çevredekilerin desteğiyle bir saatte yakalanan boğa, sahibine teslim edildi.

YOLDA YÜRÜRKEN BAŞIBOŞ BOĞA BULDU

Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüyen vatandaş, bir boğanın başıboş gezdiğini fark etti. Bir süre boğayı izleyen vatandaş, daha sonra hayvanın boynundaki ipi alarak, yangın musluğuna bağladı. Polisi arayarak, boğanın bağlandığı yeri söyleyen bu kişi, daha sonra bölgeden ayrıldı. Aynı dakikalarda polise boğasının kaybolduğu ihbarında bulunan bir kişi, bu bölgeye yönlendirildi. Burada boğayı alan sahibi, evine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen