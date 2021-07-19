Bursa'da Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım hizmetlerinde yüzde 50 indirim kararı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşımda yüzde 50 indirim yapıldığını duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşımda yüzde 50 indirim yapıldığını duyurdu.
Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı nedeniyle 20-21-22-23 Temmuz tarihlerinde toplu taşımada tüm tarifelerde 4 gün boyunca yüzde 50 indirim uygulanacaktır." bilgisini paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan