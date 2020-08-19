Bursa'da Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin 3 sanığı yargılanıyor
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Bursa'da Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin 3 sanığı yargılanıyor

Bursa'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin 3 sanığı yargılanıyor
19.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:20

Bursa'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murathan K. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Burak K, Doğuhan K. ile taraf yakınları ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Murathan K, olay günü maktul Doğan Sarıca'nın kendisini görünce ayağa kalktığını ve döner bıçağı çektiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine kaçmasına rağmen maktulün bıçakla kendisine vurduğunu iddia eden sanık, şöyle devam etti:

"Bacağımdan yaraladı. Yere düştüm. Üzerime doğru saldırdı. Bunun üzerine kaçacak başka bir yerim olmadığı için Gülistan Çıkmazı'na doğru kaçtım. Peşimden geldi, kardeşimi bıçakla yaraladı. Beni de yaraladı. Bana sorduğunuz gibi olaylardan önce Doğan ile karşılaşmıştık. Ben arabamla seyir halindeydim. Bana eliyle 'dur' işareti yaptı. Durdum, bir şeyler söyledi. Müzik yüksek sesli olduğu için anlamadım. Daha sonra da bana 'Seni ve aileni öldüreceğim' diye tehditte bulundu ve beni dövdü. Neden böyle davrandığını hiç bilmiyorum. Öncesinde kesinlikle bir tırnakla tutulacak kadar bile olayımız olmamıştı."

Sanık, bu darp ve tehdit olayından sonra emniyete gitmediğini belirterek, "Aracımla seyir halinde iken kaza yaptım. Aracın torpido gözünde bulunan bıçağı 'ne olur ne olmaz' diyerek yanıma aldım. Doğan bana saldırdığı zaman bu bıçak üzerimdeydi. Arbede esnasında bıçak yere düşmüştü. Doğan bana ve kardeşime saldırıp bizi yaralayınca bu bıçağı alıp kendimi savundum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Murathan K. ile Burak K'nin avukatları ise önceki aşamada dinlenen tanıkların tamamının maktulün yakınları olduğunu, Halit K'nin ise bağımsız görgü tanığı olduğunu belirterek beyanlarına itibar edilmesini istedi.

Avukatlar, video görüntüsü üzerinden inceleme yapılmasını ve tanık Halit K'nin olay yerinde olup olmadığının net olarak belirlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Murathan K. ile Doğan Sarıca tartışmış, ilerleyen saatlerde karşılaşan ikili arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada Murathan ve kardeşi Burak K. ile Doğan Sarıca yaralanmıştı. Sarıca, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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