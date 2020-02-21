Bursa'da Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

21.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:44

Bursa'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili, 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Murathan ve Burak Koç, tutuksuz sanık Doğuhan K, taraf yakınları ve avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Burak Koç, olay günü ağabeyi ile maktul Doğan Sarıca'nın tartıştığını söyledi.

Ağabeyini Sarıca ile konuşmak için ikna ettiğini belirten Koç, tartışmanın olduğu yerde Sarıca'yı göremediklerini ve mahalleye geldiklerini anlattı.

Kendilerini görünce döner bıçağını çıkarıp ağabeyini kovalayan ve ayağından yaralayan Sarıca'ya müdahale etmeye çalıştığını söyleyen Koç, kavga sırasında ağabeyinin yere düşürdüğü bıçağı aldığını ancak kullanmadığını öne sürdü.

Murathan Koç da kavga sırasında yanında bulunan bıçağı Sarıca'ya doğru 1-2 kez savurduğunu anlatarak, "Bıçağın neresine denk geldiğini görmedim. Benden başka Doğan'a bıçakla vuran olmadı. Öldürme niyetim yoktu." diye konuştu.

Doğuhan K. ise olay sırasında Sarıca'nın bıçakla Murathan Koç'u kovaladığını gördüğünü ve kendisinin de koştuğunu belirterek, olaylara müdahale etmediğini savundu. Doğukan K, beraatini talep ettiğini söyledi.

Duruşmada, mahkeme heyeti 8 tanığı dinledi. Heyet, diğer tanıkların dinlenmesine, olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Murathan Koç ile Doğan Sarıca tartışmış, ilerleyen saatlerde karşılaşan ikili arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada Murathan ve kardeşi Burak Koç ile Doğan Sarıca yaralanmıştı. Sarıca, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA