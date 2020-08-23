Bursa'da kuralların yok sayılması tedirginlik yarattı Bursa'da kuralların yok sayılması tedirginlik yarattıKORONAVİRÜS vakalarının en fazla artış gösterdiği illerden biri olan Bursa'da toplu taşıma araçları, düğün ve eğlence mekanlarında sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edilmesi tedirginliğe yol açtı.

Bursa'da kuralların yok sayılması tedirginlik yarattı

KORONAVİRÜS vakalarının en fazla artış gösterdiği illerden biri olan Bursa'da toplu taşıma araçları, düğün ve eğlence mekanlarında sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edilmesi tedirginliğe yol açtı.

Kentte, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda yapılan uyarılara rağmen son bir haftada minibüsler ile düğün ve eğlence mekanlarında çekilen görüntüler, tedirginliğe neden oldu. Kentteki bazı minibüslerin sosyal mesafeyi hiçe sayarak kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı görüldü.

DÜĞÜNLERDE TEDBİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Kentte düzenlenen bir düğünde de koronavirüs önlemlerine uyulmadı. Sosyal mesafe kuralı gözetilmeyen düğünde davetliler yan yana oynadı. Bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çoğu davetlinin maske takmadığı görüldü.

EĞLENİRKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Öte yandan eğlence mekanlarında da görüntü değişmedi. Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlar sosyal mesafeyi yok sayarken, kafelerdeki doluluk dikkat çekti.

Kaynak: DHA