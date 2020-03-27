Bursa'da kumarhane operasyonu
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Bursa'da kumarhane operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kumarhanelere yönelik operasyon yapıldı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Bursa'da kumarhane operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kumarhanelere yönelik operasyon yapıldı.

Merkez Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız iş yerinde bulunan 16 şahıstan, 4 şahsın çıkar amaçlı kumar oyunu oynadığı tespit edildi. Yapılan aramalarda ise 320 lira nakit para, 103 adet Angora kartı, 86 adet The Jolly Joker kartı ele geçirildi. İş yeri sorumlusu ile birlikte toplam 5 şahıs gözaltına alınırken, oyun oynayan 4 şahsa toplam 4 bin 900 lira idari yaptırım uygulanarak iş yeri sorumlusu şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı. Ayrıca, bahse konu yerde bulunan 11 şahıs korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerinden gönderilerek, iş yeri de ruhsatı bulunmadığından ilgili kurum tarafından mühürlenerek kapatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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