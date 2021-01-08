Kumar oynayan 42 kişiye para cezası uygulandı
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Kumar oynayan 42 kişiye para cezası uygulandı

08.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:01

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal ederek dernek lokalinde kumar oynadıkları belirlenen 42 kişiye, toplam 132 bin 300 lira ceza kesildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal ederek dernek lokalinde kumar oynadıkları belirlenen 42 kişiye, toplam 132 bin 300 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde bir dernek lokalinde kumar oynandığını tespit etti.

Derneğin bulunduğu binanın çevresinde bir süre bekleme yapan ekipler, içeriye belli aralıklarla giriş çıkışların olduğunu belirledi.

Derneğe operasyon düzenlenen ekipler, 42 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için bu kişilere toplam 132 bin 300 lira para cezası verildi.

İçerdekilerin kumar oynarken yakalanmamaları için derneğin bulunduğu binanın girişine ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildiği tespit edildi.

Kumar oynayan 42 kişiye para cezası uygulandı
Kumar oynayan 42 kişiye para cezası uygulandı
Kumar oynayan 42 kişiye para cezası uygulandı
Kumar oynayan 42 kişiye para cezası uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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