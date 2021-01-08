Bursa'da kumar oynayan 27 kişiye 85 bin lira ceza yazıldı
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Bursa'da kumar oynayan 27 kişiye 85 bin lira ceza yazıldı

08.01.2021 05:57 | Son Güncelleme: 08.01.2021 06:00
Bursa'da kumar oynayan 27 kişiye 85 bin lira ceza yazıldı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynayan 27 kişiye para cezası verildi.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynayan 27 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Şubesi ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Küplüpınar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın yapan ekipler, iş yerinde kumar oynarken yakalanan 27 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 85 bin 50 lira ceza uyguladı.

Giriş çıkışların gözlenmesi için kamera sistemi kurulduğu ve ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehane, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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