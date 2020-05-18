Bursa'da kumar oynarken basıldılar, yakalanmamak için perdenin arkasına saklandı
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Bursa'da kumar oynarken basıldılar, yakalanmamak için perdenin arkasına saklandı

Bursa'da kumar oynarken basıldılar, yakalanmamak için perdenin arkasına saklandı Bursa'da kumar oynarken polise yakalanan kişi perdenin arkasından böyle çıktı.

Bursa'da kumar oynarken basıldılar, yakalanmamak için perdenin arkasına saklandı
18.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:04

Bursa'da kumar oynarken basıldılar, yakalanmamak için perdenin arkasına saklandı

BURSA - Bursa'da kumar oynarken polise yakalanan kişi perdenin arkasından böyle çıktı. Denetimlerine hız kesmeden devam eden polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği 7 baskında 101 kişiye 354 bin lira idari ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskın sırasında kumarhanede bulunan kişiler şaşkına dönerken bir kişi perdenin arkasına gizlenmeye çalıştı. Polisin dikkati sayesinde saklandığı yerden çıkartılan kişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Son 1 haftada 7 operasyon

Operasyonlara hız kesmeden devam eden ekipler, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde son 1 haftada 7 operasyon düzenledi. Baskınlarda toplam 101 kişinin bulunduğu iş yerlerinde kumar oynadığı belirlenen 32 kişiye toplam 36 bin 750 lira idari ceza uygulanırken 6 iş yeri işletmecisine de kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamına uymadığı tespit edilen 101 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesince kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 318 bin 150 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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