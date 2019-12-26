Bursa'da kültür sanat

26.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:10

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Bir İnce Sızı Nisan 1915" ve "Kapılar" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Adnan Erbaş'ın yönettiği, Tufan Gündüz'ün kaleme aldığı, Gündüz ile Faruk Emre Özünlü'nün sahneye uyarladığı "Bir İnce Sızı Nisan 1915" oyununun dekor tasarımı Özlem Karabay, kostüm tasarımı İnci Kangal Özgür, ışık tasarımı Ali Karaman ve müzikleri de Gürkan Çakıcı imzası taşıyor.

Erkan Erdem, Emre Nurettin Örük, Harun Türköz, Cenk Turan ve Kemal Okur'un da bulunduğu 26 sanatçının rol aldığı oyunda, Çanakkale Destanı ve 1915 Ermeni olayları, trajik insan hikayeleri eşliğinde işleniyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 28 Aralık Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde sahnelenecek.

Kapılar

Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in çevirdiği ve yönettiği "Kapılar"ın dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman yapıyor.



Nazlı Ceren Argon ve Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli şekilde izleyiciye aktarılıyor. Oyun, bugün, yarın ve 28 Aralık Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahneye konulacak.

Can Ateşinde Kanatlar



Bursa Şehir Tiyatrosunda sahnelenecek, Turgay Nar'ın yazdığı, Altuğ Görgü'nün yönettiği tek perdelik "Can Ateşinde Kanatlar (Mevlana)" oyununun müziklerini Ömer Göktepeliler üstleniyor.



Osman Murat Erten, Aykan Yılmaz ve Serdar Soyer'in aralarında olduğu 12 kişinin rol aldığı oyunda, Hazreti Mevlana'nın can yoldaşı, dostu Şemsi Tebrizi'yi "ney"in bir nefesinde arayışı izleyicilere aktarılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 28 Aralık'ta ise 14.00'te izlenebilecek.

Kaynak: AA