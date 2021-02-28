Bursa'da kullanılmayan 2 evde çıkan yangın söndürüldü
28.02.2021 01:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 01:12
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kullanılmayan 2 müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kullanılmayan 2 müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kumla Yokuşu'nda boş olan 2 müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut