Bursa'da kullanılmayan 2 evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kullanılmayan 2 müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kumla Yokuşu'nda boş olan 2 müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut