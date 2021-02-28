Bursa'da kullanılmayan 2 evde çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'da kullanılmayan 2 evde çıkan yangın söndürüldü

28.02.2021 01:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 01:12
Bursa'da kullanılmayan 2 evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kullanılmayan 2 müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kullanılmayan 2 müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kumla Yokuşu'nda boş olan 2 müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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