Bursa'da kulaklık hırsızlığı kameralara böyle yansıdı
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Bursa'da kulaklık hırsızlığı kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kulaklık hırsızlığı kameralara böyle yansıdı Bursa'da, kaldırımda yürürken gözüne çarpan 2 kulaklığı çalarak gözden kaybolan şüpheli kameralara yakalandı.

Bursa'da kulaklık hırsızlığı kameralara böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da, kaldırımda yürürken gözüne çarpan 2 kulaklığı çalarak gözden kaybolan şüpheli kameralara yakalandı.

Olay şehrin göbeğindeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, kaldırımda yürürken, telefoncu dükkanı önünde bulunan kulaklığı fark etti. Şüpheli, müşteri gibi kulaklığı incelemeye başladı. Bir süre sonra çevreye bakan şahıs, kulaklığı alarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da kulaklık hırsızlığı kameralara böyle yansıdı
Bursa'da kulaklık hırsızlığı kameralara böyle yansıdı
Bursa'da kulaklık hırsızlığı kameralara böyle yansıdı
Bursa'da kulaklık hırsızlığı kameralara böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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