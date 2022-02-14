Son dakika: Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haberler
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Son dakika: Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü

İhlas Haber Ajansı, Ali Kamur - Yerel
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Bir son dakika haberine göre Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü Bursa'da küçük tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

BURSA (İHA) - Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü

BURSA - Bursa'da küçük tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu evin camlarını kırılırken çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan küçük tüp henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın şiddetiyle evin camları kırılırken yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunanlar patlamayı ufak sıyrıklarla atlattı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Son dakika: Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü

Son dakika: Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü

Son dakika: Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü

Son dakika: Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü

Son dakika: Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü

Son dakika: Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü

Son dakika: Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü

Son dakika: Evde tüp patladı, çıkan yangını itfaiye söndürdü

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Yerel

Patlama, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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