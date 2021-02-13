Bursa'da küçük çocuğun yardım amaçlı verdiği telefon gasp edildi

Bursa'nı İnegöl ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğun telefonunu gasp eden kişi kayıplara karıştı.

Bursa'nı İnegöl ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğun telefonunu gasp eden kişi kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre olay Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.K (13), kendisinden bir numarayı aramak için telefon isteyen kişiye telefonunu verdi.

Bu sırada telefonu alan şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemenin ardından kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek