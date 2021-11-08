BURSA (İHA) - Bursa'da küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bebek arabasıyla çarşıda bir çantacının önüne gelen kadın, yanında duran küçük çocuğuna çanta çaldırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Kapalıçarşı'da meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir anne, bebek arabasındaki bebeği ve yanında küçük yaştaki çocuğuyla çantacının önün geldi. Anne önce gözüne kestirdiği çantayı eline alıp geri bıraktı. Sonra küçük çocuğuna gösterdiği çantayı almasını istedi. Çocuk çantayı aldığı gibi, anne, hızla gözden kayboldu. Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri büyük şok yaşadı. Polis, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.