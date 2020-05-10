Bursa'da, kuaför ve berberler dezenfekte edildi
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Bursa'da, kuaför ve berberler dezenfekte edildi

Bursa'da, kuaför ve berberler dezenfekte edildi
10.05.2020 00:23 | Son Güncelleme: 10.05.2020 00:26

Bursa'da, kuaför ve berberler dezenfekte edildiBURSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan kuaför ve berberler, 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak.

Bursa'da, kuaför ve berberler dezenfekte edildi

BURSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan kuaför ve berberler, 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak. Kuaför ve berberlerde yapılan dezenfekte çalışmalarına, Gemlik Belediyesi ekipleri de destek verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaför ve berberler 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılıyor. Bu kapsamda Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kuaförlerde de dezenfekte çalışmaları başlarken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu çalışmaları yerinde inceledi.

KAYIŞOĞLU: 198 İŞ YERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Konu ile ilgili değerlendirme yapan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Gemlik Belediyemizin yaptığı çalışmalara bizler de eşlik etmeye geldik. Kuaförler iki ay aradan sonra açılacaklar. Gemlik'te 198 iş yeri var. Bu kapsamda hepsinin dezenfekte işlemlerini belediyemiz yapacak. Covid-19 salgını boyunca vatandaşın yanında yer aldılar" dedi.

SERTASLAN: GEMLİK, SALGINDA ÇOĞU BÖLGEYE GÖRE İYİ DURUMDA

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'in koronavirüsle mücadelede iyi bir tablo sergilediğini belirterek, "Hep söylüyorum, belediyeler ne yaparsa yapsın, vatandaşın alacağı önlemler önemli. Gemlik'te çok sayıda yere göre daha duyarlı hemşehrilerimiz. Market sıraları ve sokağa çıkma ile alakalı da biraz dikkat edersek daha başarılı olacağız. Kuaförlerimizin, dezenfekte konusunda endişeleri vardı. Bizler bugün sağlık müdürlüğümüz aracılığı ile esnaf odamızdan aldığımız liste ile gidip iş yerlerini ziyaret ettik ve dezenfeksiyon ihtiyacımızı karşılamayı amaçladık. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmasını istiyorum" diye konuştu.

Bursa'da, kuaför ve berberler dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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