Bursa'da köyde yaşayan vatandaşlara "köy sineması" etkinliği
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Bursa'da köyde yaşayan vatandaşlara "köy sineması" etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla köyde yaşayan vatadaşlar için açık havada "köy sineması" etkinliği düzenledi.

Bursa'da köyde yaşayan vatandaşlara
08.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:14

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla köyde yaşayan vatadaşlar için açık havada "köy sineması" etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Mahallesi'nde gerçekleştirilen "köy sineması" etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yeşilcam'ın klasik filmlerinden "Neşeli Günler"in gösteriminin yapıldığı etkinlikte, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni sağlanırken, vatandaşlara maske dağıtıldı ve içecek ikramı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, etkinliğin salgın döneminde yapılan hizmetlerin en güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu, spordan kültüre, sanattan altyapıya kadar her alanda belediyenin hizmet ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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