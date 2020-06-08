Bursa'da Kovid-19'u yenen 5 yaşındaki çocuğun annesinden duygulandıran mektup Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından taburcu edilen 5 yaşındaki çocuğun annesi, sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından taburcu edilen 5 yaşındaki çocuğun annesi, sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören çocuklar sağlıklarına kavuşuyor.

Taburcu edilen çocuklardan birinin annesinin sağlık çalışanlarına bıraktığı mektup ise duygulandırdı.

İsmi açıklanmayan kadının yazdığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle büyük bir endişe ve korku ile hastaneye yatıp, daha sonra ne kadar emin ellerde olduğumuzu hissetmek tarifi anlatılmaz bir duygu. Kendi evladını, eşini, sevdiklerini görememek pahasına, başka bir annenin evladının acılarına dokunabilmek, onlara merhem olup görmeye çalıştığı puslu gözlüklerin arkasında tebessüm eden naif bir ses. Yüreğine dokunmuş kocaman bir fedakarlık. Ben bu emeğin karşılığının olmadığına inanıyor ve size sonsuz teşekkürlerimi minnettarlığımı arz ediyorum. Siz bizim puslu gözlerle bakan kalplere dokunan kanatsız meleklerimizsiniz."

Kaynak: AA