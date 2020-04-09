Bursa'da Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
09.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:08
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Orhangazi Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Mert Çakıcı (9), Mine Engin (45) ve Aslan Aytemür'ün (71) tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hastalığı atlatan 3 kişi evlerinde karantina altında tutulacak.
Kaynak: AA