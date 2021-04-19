Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan çay ocağındaki 11 kişiye para cezası uygulandı
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Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan çay ocağındaki 11 kişiye para cezası uygulandı

Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan çay ocağındaki 11 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto yıkama işletmesinin bahçesinde bulunan çay ocağında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet etmedikleri belirlenen 11 kişiye idari para cezası verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto yıkama işletmesinin bahçesinde bulunan çay ocağında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet etmedikleri belirlenen 11 kişiye idari para cezası verildi.

Polis ekipleri, Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki oto yıkama işletmesinin çay ocağında çok sayıda kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı yönünde ihbar aldı.

Adrese giden ekipler, içeride bulunan 11 kişi hakkında toplam 34 bin 980 liralık ceza tutanağı düzenledi.

Çay ocağı işletmecisi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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