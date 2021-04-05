Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 26 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 26 kişiye toplam 82 bin 680 lira para cezası kesildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 26 kişiye toplam 82 bin 680 lira para cezası kesildi.
Akhisar Mahallesi'ndeki lokalde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın yaptı.
Polis, iskambil oynadığı belirlenen 25 kişi ile lokal işletmecisi hakkında 82 bin 680 lira para cezası tutanağı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek