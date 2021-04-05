Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 26 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 26 kişiye para cezası uygulandı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 26 kişiye para cezası uygulandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 26 kişiye toplam 82 bin 680 lira para cezası kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 26 kişiye toplam 82 bin 680 lira para cezası kesildi.

Akhisar Mahallesi'ndeki lokalde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın yaptı.

Polis, iskambil oynadığı belirlenen 25 kişi ile lokal işletmecisi hakkında 82 bin 680 lira para cezası tutanağı düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Haydar Akar Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Caner Erkin Şenol Güneş Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 26 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 12:36:34. #1.16#
title