Bursa'da Kovid-19 nedeniyle akciğer yetmezliği gelişen hasta "ECMO" tedavisiyle sağlığına kavuştu

Bursa'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından akciğer yetmezliği gelişen hasta, ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO) cihazıyla uygulanan tedavi sayesinde iyileşti.

Bursa'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından akciğer yetmezliği gelişen hasta, ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO) cihazıyla uygulanan tedavi sayesinde iyileşti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nisan ayında Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde tedavisine başlanan 52 yaşındaki Turgay Alat, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesine yatırıldı.

Sağlık durumu daha da kötüleşen Alat, akciğer yetmezliği gelişince ECMO cihazına bağlandı. Üç aylık tedavi sürecinin 14 gününü ECMO cihazında geçiren Alat, sağlığına kavuşturularak taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, hastanenin Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Aysun Ertikin, hastanın Kovid-19 nedeniyle akciğerde yaygın tutulumu olan pnömoniye bağlı ileri akciğer yetmezliği sorunu yaşadığını bildirdi.

Alat'a, ECMO ile akciğerleri toparlanana kadar zaman kazandırıldığını, akciğerinin dinlenme konumuna alındığını aktaran Ertikin, şu bilgileri paylaştı:

"ECMO cihazına bağlanabilmesi için hastada belli kriterlerin olması gerekiyor. İçinde kalp ve damar cerrahının da bulunduğu bir ekiple kısa süre içinde hasta değerlendirilerek uygun bulunan hastalarda bu tedavi uygulanabiliyor. Turgay Alat'ın özelinde ise ECMO cihazı desteği olmazsa, klinik olarak kısa sürede vefatla sonuçlanabilecek bir durumdaydı. Hasta acilen ECMO cihazına bağlandı. 14 gün sonrasında, hastanın diğer uygulanan tedaviler eşliğinde akciğerlerinin kendi işlevini yapabildiğini gördük ve hastayı cihazdan ayırdık."

Geriatri Uzmanı Dr. Olgun Deniz ise Kovid-19 hastalarında, süreç kadar sonrasındaki dönemin de önemli olduğuna dikkati çekerek, mutlaka takip edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması gerektiğini aktardı.

"Bana mucize hasta diyorlar ama asıl mucize onlar"

Turgay Alat da yoğun bakım süreci ve sonrasında ECMO cihazından ayrılana kadar hiçbir şey hatırlamadığını belirtti.

Şu anda durumunun çok iyi olduğunu belirten Alat, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımdan çıktıktan sonra palyatif servisine alındım. Hemşirelerimiz, doktorlarımız çok iyi. Anlatılacak gibi değil, bu konuda hepsinden Allah razı olsun. Bana mucize hasta diyorlar ama asıl mucize onlar. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Herkese söylüyorum; aşılarını olsunlar. Çok önemli. Neler çektiğimi ben biliyorum ama inşallah kimsenin başına gelmez. Hastaneden çıkmış dahi olsak maske ve mesafemizi korumamız gerektiğine inanıyorum. Zamanımız gelince aşılarımızı olmamız gerekiyor. Her şeye sıfırdan başladım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin