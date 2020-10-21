Bursa'da "Kovid-19 kahramanları" trafolara resmedildi
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Bursa'da "Kovid-19 kahramanları" trafolara resmedildi

21.10.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:53
Bursa'da

Bursa'da, kentteki bazı trafolara, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki çalışmalarda maskeden kaynaklı yara olan yüzleri resmedildi.

Bursa'da, kentteki bazı trafolara, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki çalışmalarda maskeden kaynaklı yara olan yüzleri resmedildi.

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), "Trafolar konuşuyor" projesi kapsamında trafoları çeşitli temalarla boyamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Nilüfer içesindeki bazı trafolara, sağlık çalışanlarının, çalışırken taktıkları maske nedeniyle yaralar oluşan yüzlerinin resimleri yapıldı.

UEDAŞ Dağıtım ve Bağlantı Hizmetleri Direktörü Tayfun Tutar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar 52 trafoyu çeşitli temalarda boyadıklarını söyledi.

Projeye 2017 yılında başladıklarını ve salgın sürecinde de devam ettiklerini belirten Tutar, "Bu proje ile trafonun sadece içinde değil dışında da hayatı aydınlatıyoruz. Emniyet kemerinden kan bağışına, kadına şiddete kadar birçok konuyu trafolara taşımıştık. Geçtiğimiz aylarda maske ve sosyal mesafeye dikkati çektiğimiz projemizde son olarak koronavirüs mücadelesinin asıl kahramanları olan sağlık çalışanlarına duyduğumuz saygı ve minneti trafolarımıza yansıttık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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