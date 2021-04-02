Bursa'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş anısına fidan dikildi
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Bursa'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş anısına fidan dikildi

Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş anısına fidan dikildi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl hayatını kaybeden Dr. Yavuz Durmuş anısına çalıştığı hastanenin bahçesine fidan dikildi.

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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl hayatını kaybeden Dr. Yavuz Durmuş anısına çalıştığı hastanenin bahçesine fidan dikildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve personeli, 2019 yılında "Yılın hekimi" seçilen ve geçen aralık ayında yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Durmuş için hastane bahçesine fidan dikti.

Etkinlikte konuştuğu belirtilen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir, çalışma arkadaşları olarak Dr. Yavuz Durmuş'un ölümünün kendilerini hala derinden etkilediğini ifade etti.

Durmuş'u, iyi bir hekim olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi bir insan olarak hatırladıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Değerli meslektaşımız Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, 2011 yılından beri hastanemize özveri ile hizmet ediyordu. Kendisini ne yazık ki Kovid nedeniyle geçirdiği yoğun bakım mücadelesinin ardından 52 yaşında kaybettik. Ölümünün üzüntüsü bizi hala derinden etkiliyor. Onun anısı için bugün burada toplandık. Yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte meslektaşımızı onun anısına fidan dikerek hatırlamak istedik. Yavuz Hocamızı hiç unutmadık, unutmayacağız. Bu fidanlarımızla birlikte Yavuz hocamızın anısı da hep yeşil kalsın, kendisi kalbimizden, hafızalarımızdan silinmeyecektir. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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