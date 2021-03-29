Bursa'da Kovid-19 aşılama çalışmalarında 600 bine yaklaşıldı
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Bursa'da Kovid-19 aşılama çalışmalarında 600 bine yaklaşıldı

Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Sağlık
Bursa'da Kovid-19 aşılama çalışmalarında 600 bine yaklaşıldı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, il genelindeki aşılama çalışmalarında 600 bin rakamına yaklaşıldığını bildirdi.

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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, il genelindeki aşılama çalışmalarında 600 bin rakamına yaklaşıldığını bildirdi.

Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kentte günde ortalama 10 bin civarı aşılama yapıldığını aktardı.

Aşılama çalışmalarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hedef gruplara göre yapıldığına belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"14 Ocak'ta sağlık çalışanlarımız ile başladığımız aşılama çalışmalarında 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza kadar geldik. Bu kategorideki vatandaşlarımızın aşılama çalışmalarını en kısa sürede bitirerek Bakanlığımızın açacağı yeni hedef gruba yoğunlaşacağız. Şu ana kadar 300 binin üzerinde birinci doz, 250 bine yakın da ikinci doz uygulaması yaptık. Aşı sırası gelen 60 yaş ve üzeri vatandaşların Alo 182 veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması üzerinden randevu oluşturduktan sonra tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde veya aile hekimliklerinde aşılarını yaptırabilecek."

Yavuzyılmaz, vatandaşların, çoğunlukla aile hekimliğini tercih etmesi nedeniyle zaman zaman söz konusu yerlerde yığılmalar yaşandığına değinerek, aşılama için aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra hastanelerin de tercih edilebileceğini belirtti.

"Sağlık çalışanları, virüse karşı olağanüstü çaba gösteriyor"

Bursa'da vaka sayılarının yükselişte olduğunu ve tehlikenin gitgide arttığının altını çizen Yavuzyılmaz, şunları ifade etti:

"Sağlık çalışanlarımız, virüse karşı olağanüstü bir çaba göstererek çalışıyorlar. Ancak vatandaşlarımızın, normalleşme sürecinin yeniden başlamasıyla birlikte kurallara tam riayet etmediklerini görüyoruz. Bu da vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesiyle karşımıza çıkıyor. Bu tablo Bursa'ya yakışmıyor. Tüm vatandaşlarımızdan, sağlık çalışanlarımızın cansiperane çabalarını görmelerini ve maske, mesafe, temizlik kurallarından taviz vermemelerini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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