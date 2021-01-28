Bursa'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci devam ediyor
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Bursa'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci devam ediyor

28.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:16
Bursa'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci devam ediyor

Bursa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığının, "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki yer alan veriler sürekli olarak güncellendi. Bursa'da 50 bin kişi aşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşı uygulanacak gruplar arasında birinci önceliğin sağlık çalışanları olduğunu anımsatarak, "İkinci olarak huzurevleri ve bakım merkezlerinde kalan vatandaşlar ile buralarda çalışanlardı. Üçüncü olarak ise kademeli bir şekilde yaş gruplarına göre aşılama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda 75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasını sürdürdüklerini belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"75 yaş üzeri vatandaşlarımıza aşı uygulanabilmesi için öncesinde mutlaka randevu alınması gerekiyor. Bu vatandaşlarımız, Alo 182 veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması üzerinden randevu oluşturduktan sonra tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde veya aile hekimliklerinde aşılarını olabilmektedirler. 85 yaş üzeri vatandaşlarımız ise aynı şekilde randevularını aldıktan sonra bu kurumlarda aşı yaptırabileceği gibi talep ettikleri takdirde evlerinde de aşı olabilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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