Son dakika! Kovid-19'a karşı aşılama iftar sonrasında devam ediyor
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Son dakika! Kovid-19'a karşı aşılama iftar sonrasında devam ediyor

Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Sağlık

Son dakika haber... Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor.

Öncelikli aşı programına alınan vatandaşlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırabiliyor.

Tercih ettikleri aşılara göre belirlenen odalara giren vatandaşların, hemşireler tarafından herhangi bir hastalıklarının ya da alerjik bir durumlarının bulunup bulunmadığı sorulduktan sonra, aşıları gerçekleştiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da Bursa Şehir Hastanesinde devam eden aşılama çalışmalarını inceledi.

Yavuzyılmaz, aşılama çalışmalarının Bursa'daki her hastanede gece yarısına kadar devam ettiğini ve vatandaşların iftardan sonra da aşı olmaya gelebileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının aşı yaptırmanın oruç tutmaya bir engel olmadığı yönünde açıklama da yaptığını dile getiren Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Aşı konusunda hak sahibi olan tüm vatandaşlarımızın bir dakika dahi geçirmeden randevularını alarak aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Bursa özelinde 730 bin doz aşı yaptık bugüne kadar, herhangi bir ciddi yan etki görmedik, bu konuda vatandaşlarımız da müsterih olsun. 65 yaş üzerindeki aşı oranımız, ilk aşısını yaptıranlarda yüzde 79, iki aşısını da tamamlayanların oranı yüzde 71'lerde. Biz bu oranın daha yukarılara çıkmasını istiyoruz."

Bursa'da herhangi bir yoğun bakım ve yatak ihtiyacı olmadığını belirten Yavuzyılmaz, "Yoğun bakım doluluk oranımız şu an için yüzde 75 seviyesinde, hastane doluluk oranımız da yüzde 60-63 seviyesinde. Hiçbir imkan sınırsız ve sonsuz değil, bu manada bireysel tedbirlerimizi en üst seviyede almak zorundayız, önemli olan bu virüse yakalanmamak." ifadesini kullandı.

Aşı olan vatandaşlardan Ahmet Gül, uygulamadan memnun olduklarını ve aşı sırası gelenlerin aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

Son dakika! Kovid-19'a karşı aşılama iftar sonrasında devam ediyor
Son dakika! Kovid-19'a karşı aşılama iftar sonrasında devam ediyor
Son dakika! Kovid-19'a karşı aşılama iftar sonrasında devam ediyor
Son dakika! Kovid-19'a karşı aşılama iftar sonrasında devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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