Bursa'da, korsan servis sürücülerine 12 bin lira ceza
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Bursa'da, korsan servis sürücülerine 12 bin lira ceza

17.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:27
Bursa'da, korsan servis sürücülerine 12 bin lira ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince korsan servis taşımacılığı yapan 2 sürücüye toplam 12 bin 288 lira ceza uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince korsan servis taşımacılığı yapan 2 sürücüye toplam 12 bin 288 lira ceza uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda korsan servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Denetimde 16 Y 2306 ve 16 APN 27 plakalı servis midibüslerinin belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrolde, sürücülerin korsan servis taşımacılığı yaptığı tespit edildi. Sürücüler Berkay K. ve İsmail A.'ya toplam 12 bin 288 ceza uygulandı. Araçlar ise çekici ile otoparka çekildi. 


Bursa'da, korsan servis sürücülerine 12 bin lira ceza
Bursa'da, korsan servis sürücülerine 12 bin lira ceza
Bursa'da, korsan servis sürücülerine 12 bin lira ceza
Bursa'da, korsan servis sürücülerine 12 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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