Bursa'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
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Koronavirüs, Osmangazi, Bursa, Güncel

Bursa'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi.

14.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:38
Bursa'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüs teşhisiyle merkez Osmangazi ilçesindeki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 39 yaşındaki Gülhan Erkılıç, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Erkılıç, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Nisan'da eklem ağrıları, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle hastanenin acil bölümüne başvurduğunu söyledi.

Hemen testlerin yapıldığını belirten Erkılıç, ardından hastaneye yatışının yapıldığını anlattı.

Zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Erkılıç, "İlk üç günüm çok zor geçti. Çok zor süreçti. Özellikle Cennet Hemşire ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendiler. Evimiz gibiydi. Çok şükür hastalığı yendim ve taburcu oldum." dedi.

Erkılıç, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, "Kimse 'Ben yakalanmam' diye düşünmesin. Herkes bu hastalığa yakalanabiliyor. Herkes kendine dikkat etsin. Sosyal mesafeyi koruyalım. Herkes birbirinden korksun. Bu hastalıkta moral çok önemli. Ben moralimi yüksek tuttum. Eşim ve kızım da hastanede yatıyordu. Sürekli birbirimize destek olduk ve birbirimize moral verdik." diye konuştu.

Hastanede 7 gün kaldıktan sonra taburcu edildiğini dile getiren Erkılıç, sağlık personeline gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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