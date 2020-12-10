Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi

10.12.2020 08:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:35

Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi Bursa'da tedbirleri ihlal eden kahvehaneye polis baskını Bursa'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kahvehanesini açan işletme sahibine ve içerideki müşterilere cezai işlem uygulandı.

Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi

Bursa'da tedbirleri ihlal eden kahvehaneye polis baskını

BURSA - Bursa'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kahvehanesini açan işletme sahibine ve içerideki müşterilere cezai işlem uygulandı.

Koğukçınar Mahallesi 2. Aygün Sokakta kısıtlamalar doğrultusunda kapalı olması gereken kahvehanenin içeriye müşteri aldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri kıraathaneyi incelediğinde, kapının kilitli ve içeride şahısların olduğunu fark etti. Kapıyı açtıran ekipler iş yeri sahibi Ayhan A.'ya tedbirlere uymamaktan 3150 lira idari ceza kesti. Ayrıca polis ekipleri içeride bulunan 10 kişinin kimlik bilgilerini tespit ederek tutanak tanzim etti.

Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi
Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi
Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi
Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

İlgili Haberler

Korona virüsü hiçe sayıp oteli meyhaneye çevirdiler: 3'ü kadın 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza
Korona virüsü hiçe sayıp oteli meyhaneye çevirdiler: 3'ü kadın 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza
Koronavirüsü hiçe sayıp oteli meyhaneye çevirdiler! 3'ü kadın 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza
Koronavirüsü hiçe sayıp oteli meyhaneye çevirdiler! 3'ü kadın 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza
Kuralları hiçe sayanlara 9 bin 996 lira ceza
Kuralları hiçe sayanlara 9 bin 996 lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Öykü Çelik Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Erol Bulut Pierre Webo Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 08:40:36. #1.15#
title