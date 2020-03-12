Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek
Bursa'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları, 1 Mayıs'a kadar kesilmeyecek.
12.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:58
Bursa'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları, 1 Mayıs'a kadar kesilmeyecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Belediye olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz hijyen tedbirleri çerçevesinde, konut aboneliklerinde fatura borcu olan vatandaşlarımıza 1 Mayıs 2020 tarihine kadar Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su kesintisi işlemi gerçekleştirilmeyecektir."
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Kaynak: AA