Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek Bursa'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları, 1 Mayıs'a kadar kesilmeyecek.

Bursa'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları, 1 Mayıs'a kadar kesilmeyecek. Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Belediye olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz hijyen tedbirleri çerçevesinde, konut aboneliklerinde fatura borcu olan vatandaşlarımıza 1 Mayıs 2020 tarihine kadar Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su kesintisi işlemi gerçekleştirilmeyecektir." Kaynak: AA