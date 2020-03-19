Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydanda bulunan, özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

BURSA 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydanda bulunan, özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Belediye binasının da bulunduğu, ilçenin en kalabalık noktalarından Adnan Menderes Meydanı'ndaki bankların, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen kullanıldığı görülünce kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturduğu banklar, Mustafakemalpaşa Belediyesi ekiplerince yerinden sökülüp, geçici süreliğine kaldırıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Özellikle yaşlı vatandaşların dinlenmek için kullandığı meydandaki banklar, koronavirüs önlemleri kapsamında, belediyeye bağlı ekiplerce sökülmüştür" denildi.

- Bursa

Kaynak: DHA