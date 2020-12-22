Bursa'da koronavirüs tedavisi tamamlanan Kıbrıs gazisi taburcu edildi
22.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:42
Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Kıbrıs gazisi Halim Çokgüler, taburcu edildi.
Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Kıbrıs gazisi Halim Çokgüler, taburcu edildi.
Çokgüler, bir süre önce yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesine bağlı Orhangazi Temsilciliği görevini de yürüten 66 yaşındaki Çokgüler, tedavisi tamamlanarak evine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk